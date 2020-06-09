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Киев привлек к Минским переговорам «своих людей» с Донбасса

Киев привлек к Минским переговорам «своих людей» с Донбасса

Киев в одностороннем порядке включил в переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе лиц, которые в свое время покинули этот регион из-за своей проукраинской позиции.

Теперь в работе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу будут участвовать украинские пропагандисты Сергей Гармаш и Денис Казанский в качестве представителей Донецкой области. Об этом 9 июня сообщает «Вести-Украина».

«Наше руководство действительно вспомнило о том, что не только любители России имеют отношение к отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины, но и мы — те, кого эти „патриоты“ выгнали из своих домов», — заявил Гармаш.
«Мы выступаем против закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины. Что же касается возможных будущих выборов на неподконтрольной территории, то наша позиция такая, что они возможны только после получения Украины контроля над границей», — поддержал его Казанский.

Луганскую область также будут представлять люди, известные своими антироссийскими настроениями. Это юрист Вадим Горан и врач Константин Либстер.

Все они уже заявили, что не собираются о чем-либо договариваться с властями ЛДНР. Хотя и признали право за Россией приглашать не переговоры «кого угодно».

Очевидно, что привлечение этих фигур, не обладающих никаким реальным политическим весом, призвано окончательно завести в тупик Минский переговорный процесс.

Ранее ИА Newstes сообщало, что глава ДНР Денис Пушилин заявил, что выбирать представителей республик для переговоров с Киевом будут только Донецк и Луганск.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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