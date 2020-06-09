Киев привлек к Минским переговорам «своих людей» с Донбасса
Киев в одностороннем порядке включил в переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе лиц, которые в свое время покинули этот регион из-за своей проукраинской позиции.
Теперь в работе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу будут участвовать украинские пропагандисты Сергей Гармаш и Денис Казанский в качестве представителей Донецкой области. Об этом 9 июня сообщает «Вести-Украина».
«Мы выступаем против закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины. Что же касается возможных будущих выборов на неподконтрольной территории, то наша позиция такая, что они возможны только после получения Украины контроля над границей», — поддержал его Казанский.
Луганскую область также будут представлять люди, известные своими антироссийскими настроениями. Это юрист Вадим Горан и врач Константин Либстер.
Все они уже заявили, что не собираются о чем-либо договариваться с властями ЛДНР. Хотя и признали право за Россией приглашать не переговоры «кого угодно».
Очевидно, что привлечение этих фигур, не обладающих никаким реальным политическим весом, призвано окончательно завести в тупик Минский переговорный процесс.
Ранее ИА Newstes сообщало, что глава ДНР Денис Пушилин заявил, что выбирать представителей республик для переговоров с Киевом будут только Донецк и Луганск.