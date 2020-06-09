КНДР перестала отвечать на звонки по военной линии связи

Влада Некрасова

Северокорейские военные перестали отвечать на звонки по военной линии связи, сообщил агентству Рёнхап представитель министерства обороны Республики Корея.

По его словам, южнокорейские военные сегодня с утра попытались осуществить звонок по военным линиям связи на западном и восточном участках границы, но на них никто не ответил. Остались безответными также попытки выйти на связь по линии ВМФ через международную сеть связи коммерческих судов.