КНДР перестала отвечать на звонки по военной линии связи
Сегодня, 06:42 Влада Некрасова
Северокорейские военные перестали отвечать на звонки по военной линии связи, сообщил агентству Рёнхап представитель министерства обороны Республики Корея.
По его словам, южнокорейские военные сегодня с утра попытались осуществить звонок по военным линиям связи на западном и восточном участках границы, но на них никто не ответил. Остались безответными также попытки выйти на связь по линии ВМФ через международную сеть связи коммерческих судов.
По материалам: ria.ru