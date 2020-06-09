Кондратьев: курорты Кубани готовы к приему отдыхающих при улучшении эпидситуации

Вадим Карасев

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что курорты Краснодарского края подготовились к приему отдыхающих. Но открытие курортов и возобновление деятельности зависит только от эпидемиологической обстановки в регионе, связанной с распространением коронавирусной инфекции.

Также губернатор Краснодарского края отметил, что одним из главных направлений для отдыха является открытие детского оздоровительного досуга. И детские учреждения уже готовы открыть свои двери для приема детей. Но, исходя из нынешней эпидемиологической обстановки, на данный момент это невозможно. Как сообщает пресс-служба администрации края.





Напоминаем, что до 21 июня продлен карантин в Краснодарском крае. Но регион приступил к поэтапному возврату к ранее установленному укладу жизни. И санаторно-курортные учреждения, у которых имеется медицинская лицензия, уже возобновили свою деятельность. А все отдыхающие должны иметь при себе справку о том, что они не инфицированы коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что, предположительно, во второй половине июня в Краснодарском крае дети смогут попасть на отдых.

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