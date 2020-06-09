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Леонардо ДиКаприо и Камила Морроне на шопинге в Лос-Анджелесе: новые фото пары

Леонардо ДиКаприо и Камила Морроне на шопинге в Лос-Анджелесе: новые фото пары

После ослабления карантина в США многие мировые знаменитости начинают возвращаться к привычному ритму жизни и все чаще попадаются в объективы репортеров. Вчера на глаза папарацци попался 45-летний Леонардо ДиКаприо вместе со своей 22-летней возлюбленной Камилой Морроне.

Фотографы засняли звездную пару на выходе из гипермаркета в Лос-Анджелесе, где они основательно закупились продуктами. На шопинг Лео и Камила отправились по всем правилам – в средствах индивидуальной защиты: на них были маски и одноразовые перчатки. В гипермаркете влюбленные проголодались, поэтому взяли в торговом центре пиццу навынос, которую с удовольствием съели прямо в машине на подземной парковке молла.


Леонардо ДиКаприо и Камила Морроне

Кстати, во время карантина у Леонардо и Камилы появилось два новых члена семьи — щенки породы хаски по имени Джек и Джилл, с которыми они теперь регулярно выходят на прогулки. В своем инстаграме модель рассказала, что их лучшим решением за время самоизоляции было завести собак, а также призналась, что и забыла, какую радость может принести в дом животное.


Камила Морроне

Недавно в своих соцсетях влюбленные также поддержали антирасистскую акцию Black Lives Matter, связанную с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских. Во время протестов, проходивших на улицах американских городов, Лео и Камила замечены не были, однако высказали свою позицию в инстаграме.

ДиКаприо заявил, что намерен положить конец бесправию в отношении афроамериканцев и теперь будет материально поддерживать организации, которые стремятся к долгосрочным переменам. Камила, в свою очередь, призналась, что выросла в семье, в которой принято было уважать людей разных рас и конфессий, а также посоветовала всем, кто вырос в расистских семьях, наконец взять на себя ответственность и разорвать этот порочный круг — понять, что абсолютно все люди одинаково важны и не заслуживают дискриминации.


Фото из инстаграма Леонардо ДиКаприо


Фото из инстаграма Камилы Морроне
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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