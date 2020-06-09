Лунный день сегодня 9 июня 2020 года

Вадим Карасев

Луна на событийном уровне формирует внешние обстоятельства, способные за один день кардинальным образом изменить судьбу. Подсказки астрологов необходимы каждому, чтобы найти самый короткий путь к счастью.

После лунного затмения в жизни понемногу наступает оттепель. Если у вас имеются какие-то трудности, сегодня их получится преодолеть. Не факт, что это будет просто, но однозначно достижимо. Этот лунный день благоприятствует переменам и начинаниям. Ищите подсказки Вселенной вокруг, и вы их найдете. Это важный принцип, которому лучше следовать до самой ночи.

Фаза Луны: 18 лунный день. Сегодня убывающая Луна в Водолее наделяет всех хорошей интуицией, энтузиазмом и сильной верой в успех. Важно не терять надежду, так как удача может прийти в самый последний момент.

Магнитные бури: на горизонте спокойно, вероятность магнитной бури минимальна.

Благоприятные дела 9 июня:

введение в работу новых решений;знакомства с интересными людьми;формирование полезных привычек;поддержка и посильная помощь близким;новые начинания;творческая работа.

Опасности и риски 9 июня:

Домашние дела при Луне в Водолее

работа на пределе сил;игнорирование чужого мнения;чрезмерная самоуверенность;недостаток выдержки, поспешность;сильные идеалистические установки.

Сегодня полезно заняться обустройством дома. Подключите креатив и подумайте, как сделать так, чтобы хотелось постоянно возвращаться домой и отдыхать от серых будней с комфортом и уютом. Под эгидой Водолея можно сделать свой дом местом силы, где в дальнейшем вы сможете расслабиться и обрести внутреннюю гармонию.

Работа и деньги во вторник

Неделя только началась, поэтому работы будет предостаточно. Трудиться придется много, а вот оплата труда может немного разочаровать, так как не будет соответствовать приложенным усилиям. Но не стоит отчаиваться, примите текущее положение как должное, не возмущайтесь и не паникуйте: со временем Вселенная возместит все убытки. Не пытайтесь взять желаемое наскоком, действуйте осторожно, но уверенно.

Внешний вид по лунному календарю

С кардинальной сменой имиджа стоит повременить. Внешний вид должен говорить за вас, демонстрировать свежесть, красоту и уверенность. От этого зависят и деловые отношения, и личные, и, разумеется, ваше собственное настроение. Поэтому перед выходом из дома тщательно продумайте свой гардероб, чтобы чувствовать себя уверенно и комфортно.

Любовь и отношения сегодня

Во всем, что касается любви и частной жизни, доверяйте сердцу. Хотя сегодня многим может показаться, что оно молчит, а все вокруг настроены против. По этой причине возможны разногласия буквально на пустом месте. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают успокоиться и воздержаться от выяснения отношений: пусть все идет своим чередом. Свободных людей ждут отличные новости: судьба подарит шанс устроить личную жизнь. Знакомства сегодня могут вылиться в светлую любовь и успешный брак.

Настроение и здоровье 9 июня

Нас ждет интересный день, в котором будет много ярких впечатлений и неожиданных событий. Энергия и эмоции будут бить через край, поэтому стоит направлять и то и другое в творческое русло. Водолей подарит много планов и надежд, интересных идей и целей. Если за них ухватиться, то, несмотря на всю фантастичность, они скоро реализуются.

Самочувствие и состояние здоровья остается в пределах нормы. Разве что не помешает пересмотреть режим дня и свои привычки и при необходимости изменить их. Главным залогом хорошего самочувствия и отличного настроения станет здоровый образ жизни и позитивное мышление.