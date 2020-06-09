МИД КНР снова заявил: Китай не сядет за стол переговоров по ядерному оружию
У Китая нет намерений участвовать в трёхсторонних переговорах с США и Россией о разоружении. Об этом сегодня, 9 июня, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Как уже сообщало ИА Newstes, спецпредставитель американского президента Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что уверен — Китай захочет присоединиться к переговорам по контролю над вооружениями между Россией и США, чтобы «к нему относились как к мировой державе».
Напомним, Пекин, который постепенно расширяет свой ядерный арсенал, но у которого пока гораздо меньше ядерного оружия, чем у Соединенных Штатов и России, не проявил никакой заинтересованности в обсуждении или подписании такого соглашения.
По данным агентства Bloomberg, сославшегося на представителя Госдепартамента, 22 июня в Вене состоится новый раунд переговоров по контролю над вооружениями между Россией и США.
На встрече США будет представлять спецпредставитель президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, а Россию — заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.