МИД КНР снова заявил: Китай не сядет за стол переговоров по ядерному оружию

Алексей Вольцев

У Китая нет намерений участвовать в трёхсторонних переговорах с США и Россией о разоружении. Об этом сегодня, 9 июня, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«Мы многократно заявляли о своей позиции. Китай не намерен принимать участие в так называемых трехсторонних переговорах с Россией и США о разоружении», — отметила она.

Как уже сообщало ИА Newstes, спецпредставитель американского президента Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что уверен — Китай захочет присоединиться к переговорам по контролю над вооружениями между Россией и США, чтобы «к нему относились как к мировой державе».

Напомним, Пекин, который постепенно расширяет свой ядерный арсенал, но у которого пока гораздо меньше ядерного оружия, чем у Соединенных Штатов и России, не проявил никакой заинтересованности в обсуждении или подписании такого соглашения.

По данным агентства Bloomberg, сославшегося на представителя Госдепартамента, 22 июня в Вене состоится новый раунд переговоров по контролю над вооружениями между Россией и США.

На встрече США будет представлять спецпредставитель президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, а Россию — заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.