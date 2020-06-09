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МИД России: Все заявления о присутствии ЧВК «Вагнер» в Ливии — подтасовки

МИД России: Все заявления о присутствии ЧВК «Вагнер» в Ливии — подтасовки

Заявления о присутствии сотрудников частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Ливии основываются на подтасовках. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов в интервью египетской газете Al Ahram.

«Распространяемая рядом зарубежных источников, в том числе в Госдепартаменте США, информация о присутствии в Ливии сотрудников ЧВК „Вагнер“ и их участии в боевых действиях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара большей частью построена на подтасованных данных и направлена на дискредитацию политики России на ливийском направлении, — сказал он. — Подобные утверждения основаны на источниках зачастую сомнительного свойства, имеющих прямой интерес в поддержке противников Хафтара. Достоверность целого ряда „фактов“ невозможно доказать. Масса ошибочных данных или сознательных фальсификаций допускается в отношении продукции военного назначения. В частности, техника, давно работающая в условиях Ливии, выдается за недавние российские поставки».

Как сообщало ИА Newstes , 26 мая Африканское командование ВС США (AFRICOM) заявило, что Москва направила в Ливию свои истребители для поддержки «российских наёмников», воюющих на стороне Ливийской национальной армии «против законных властей страны», под которыми подразумевалось Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем. 29 мая турецкое государственное информагентство Anadolu распространило информацию о переброске Россией из Сирии в Ливию «150 наёмников из числа жителей подконтрольных режиму Башара Асада районов» в арабской республике.

В комитете Госдумы по обороне эти утверждения назвали фейком.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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