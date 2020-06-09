МИД России: Все заявления о присутствии ЧВК «Вагнер» в Ливии — подтасовки
Заявления о присутствии сотрудников частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Ливии основываются на подтасовках. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов в интервью египетской газете Al Ahram.
Как сообщало ИА Newstes , 26 мая Африканское командование ВС США (AFRICOM) заявило, что Москва направила в Ливию свои истребители для поддержки «российских наёмников», воюющих на стороне Ливийской национальной армии «против законных властей страны», под которыми подразумевалось Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем. 29 мая турецкое государственное информагентство Anadolu распространило информацию о переброске Россией из Сирии в Ливию «150 наёмников из числа жителей подконтрольных режиму Башара Асада районов» в арабской республике.
В комитете Госдумы по обороне эти утверждения назвали фейком.