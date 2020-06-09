Михаил Ефремов попал в аварию в центре Москвы

Вадим Карасев

56-летний актер Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы, сообщает телеграм-канал Baza. Ссылаясь на очевидцев, канал сообщил, что Ефремов находился за рулем в нетрезвом состоянии. По предварительным данным, актер развернулся через сплошную линию и практически в лоб столкнулся с небольшим фургоном. Водителя фургона зажало в машине, он серьезно пострадал. Сообщается, что сам Ефремов практически не пострадал.





Михаил Ефремов с дочерью Анной Марией

Одной из первых на эту новость в сети отреагировала дочь Ефремова Анна-Мария, которая поспешила поделиться новостью об отце. Сама девушка узнала о ДТП от знакомой из ТАСС.Забавно узнавать все новости о своих родственниках от третьих лиц. Врочем, ничего нового,— прокомментировала происшествие Анна-Мария.





Анна-Мария Ефремова

Главный редактор NEWSTES.RU Елена Замятина оказалась в центре столицы, когда полиция разбиралась в причинах ДТП на месте. Делимся снятым Еленой видео.



