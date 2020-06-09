Михалков назвал смертельное ДТП с Ефремовым закономерным финалом

Вадим Карасев

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Режиссер Никита Михалков назвал смертельное ДТП с актером Михаилом Ефремовым закономерным финалом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ужасный, трагичный, несправедливый для семьи погибшего и, к сожалению, абсолютно закономерный для ослепленных вседозволенностью и безнаказанностью... финал», — прокомментировал случившееся кинематографист.

Вечером 8 июня Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, в результате чего водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице от потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отпустили под подписку о невыезде.

Ранее жена Ефремова Софья Кругликова объяснила поведение артиста выпитым снотворным. Позже в разговоре с сотрудниками силовых ведомств она рассказала о страшных собутыльниках мужа «из каких-то органов».