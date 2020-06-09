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Минпросвещения России выделит колледжам средства на переоснащение и создание мастерских

Минпросвещения России выделит колледжам средства на переоснащение и создание мастерских

854 колледжа в 81 регионе России участвуют в конкурсном отборе Министерства просвещения Российской Федерации на предоставление в 2021 году из федерального бюджета средств для обновления материально-технической базы колледжей в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование», сообщает пресс-служба ведомства.

В соответствии с приоритетами развития российской экономики переоснащение и создание мастерских планируется по семи направлениям: искусство, дизайн и сфера услуг, строительство, информационно-коммуникационные технологии, обслуживание транспорта и логистика, промышленные и инженерные технологии, сельское хозяйство, социальная сфера.

Самое популярное по количеству поступивших заявок направление – промышленные и инженерные технологии.

Оснащение позволит создать условия для практической подготовки учащихся в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия.

На эти цели в рамках федерального проекта в 2019–2020 годах уже выделено более 7,3 млрд рублей. В 65 субъектах Российской Федерации создано 800 мастерских. Победителям конкурса на 2021 год предусмотрено более 4,3 млрд рублей. Всего к 2024 году планируется создать 5000 мастерских.

Министерство просвещения ведёт целенаправленную работу по модернизации профессионального образования и повышению качества образовательного процесса.

# Общество
По материалам: edu.ru

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