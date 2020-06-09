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Минвостокразвития предложил либерализовать доступ к шельфу Арктики

Минвостокразвития предложил либерализовать доступ к шельфу Арктики
Минвостокразвития РФ предлагает либерализовать доступ к шельфу Арктики и Тихого океана с 2021 года, допустить к работе на нем как российские, так и иностранные компании, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Вместе с тем предлагается определить компанию-агента, которая будет работать от лица правительства в консорциуме с другими компаниям, желающими осваивать шельф, и иметь блокпакет в этом консорциуме.

"Право пользования участком недр предоставляется любым юридическим лицам, в том числе иностранным, которые соответствуют следующим требованиям: 1) государственная регистрация юридического лица или дочерней компании иностранного юридического лица осуществлена на территории субъектов Российской Федерации, входящих в состав сухопутных территорий Арктической зоны Российской Федерации или в состав Дальневосточного федерального округа", - говорится в законопроекте.


Правительство предлагает внести поправки в регулирование отношений недропользования на континентальном шельфе РФ в Северном Ледовитом и Тихом океанах, которые начнут действовать с 2021 года, при этом для участков недр, распределенных до этой даты, изменения не предусмотрены. "Положения настоящего закона, устанавливающие особенности регулирования отношений недропользования, связанных с освоением полезных ископаемых на участках континентального шельфа Российской Федерации в Северном Ледовитом и Тихом океанах не применяются к правоотношениям, возникшим до 1 января 2021 года", - говорится в проекте.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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