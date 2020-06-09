На юге России установится 40-градусная жара

Вадим Карасев

Юг России на этой неделе ожидает жара до 40 - 42 градусов. Эта информация появилась на сайте Росгидромета.

Почти на всей территории Южного федерального округа установятся по-настоящему летние температуры, превышающие норму для июня. Так, в Волгоградской области днем будет до +35 градусов, что на 9 градусов выше обычных показателей. 12 и 13 июня воздух прогреется до +40.

В Астрахани порог среднестатистической для начала июня температуры также будет преодолен. Астраханцев ждет жара до +42, что выше на 7 - 9 градусов июньской нормы. На Ставрополье прогнозируют жару до +39, а на Северном Кавказе до +36 градусов.

В соседнем Центральном федеральном округе температура поднимется до +31. Но на юге региона возможны показатели в 35 градусов жары.

Тем временем, Москву накроет холодный атмосферный фронт, что не даст жителям столицы насладиться жарой. Температура здесь ожидается в районе 22 градусов тепла.

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