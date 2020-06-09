На Камчатке сняли медведя с бидоном на голове

Вадим Карасев

На Камчатке местные водители сняли на видео медведя, который застрял головой в бидоне и не смог самостоятельно его снять.

Зверя заметили 8 июня на 53-м километре Усть-Большерецкой трассы, связывающей одноименный район с Петропавловском-Камчатским. Медведь растерянно расхаживал по автодороге с емкостью на голове. Ролик выложил telegram-канал "Новости. Как есть".

Как позже стало известно, на месте инцидента побывали трое специалистов, но медведя не обнаружили.