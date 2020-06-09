На улицах в США заметили аналоги российских «зеленых человечков»

Вадим Карасев

Дональд ТрампФото: Doug Mills-Pool / Getty Images

На улицах столицы США Вашингтона заметили сотрудников служб безопасности без каких-либо знаков различия. Об этом сообщает CNN.

Как отмечает телеканал, на фоне массовых протестов, которые охватили многие американские города после смерти чернокожего мужчины Джорджа Флойда, скончавшегося в результате жестких действий полиции при задержании, президент США Дональд Трамп решил задействовать огромное число сотрудников своей службы безопасности и полиции, а также военных для обеспечения порядка. При этом на одежде некоторых из них отсутствовали какие-либо опознавательные знаки, также правоохранители и военнослужащие отказывались представляться и называть свои имена и звания. В то же время все они были хорошо вооружены и могли участвовать в задержании митингующих.

Эта ситуация, считает CNN, позволяет провести аналогии с ситуацией в Крыму в 2014 году, когда в ходе спецоперации на полуострове использовались так называемые зеленые человечки — российские спецназовцы в зеленой униформе без знаков различия.

Подобная практика, по мнению телеканала, характерна для авторитарных режимов и не соответствует принципам демократии. Кроме того, она представляет опасность для американских граждан: сотрудники служб безопасности и военные, которых невозможно идентифицировать, могут легко превысить имеющиеся у них полномочия, при этом дальнейшие разбирательства в таких случаях будут существенно затруднены, поскольку их ответственность за нарушения никак не прописана.

По данным CNN, спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси уже направила Трампу письмо с просьбой составить полный список лиц, участвующих в обеспечении порядка на акциях протеста, и указать их обязанности и полномочия. В свою очередь лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер вместе с сенатором от штата Коннектикут Крисом Мерфи представили проект закона, обязывающего правоохранителей и военных носить знаки различия.

В десятках городов США и других стран уже несколько дней проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе охранника Джорджа Флойда, который умер после грубого ареста. В ряде случаев протесты заканчивались беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами.

Термин «зеленые человечки» получил широкое распространение в связи с выходом Крыма из состава Украины и его вхождением в состав России. Так в интернете стали называть военнослужащих подразделений специального назначения вооруженных сил России, действующих в военной форме без опознавательных знаков на территории другого государства без согласия властей последнего. Изначально в Москве не афишировали свою причастность к использованию российских военных на Украине, однако затем президент Владимир Путин признал данный факт. При этом президент отмечал, что военнослужащие действовали «очень корректно, но решительно и профессионально».