Надвигаются град и шквалы: украинцев предупредили о резком ухудшении погоды

Анастасия Иванова

Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

К концу вторника, 9 июня, и в течение среды, 10 июня, в западных регионах и Киеве прогнозируются шквалы.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, на западные области Украины в ближайшее время обрушатся грозы, местами град и шквалы 17−22 м/с, пройдут сильные дожди.

А официальный сайт Киевской городской госадминистрации информирует, в столице до конца среды, 9 июня, порывы ветра составят 15−18 м/с (желтый уровень опасности).

В связи с этим специалисты Управления по вопросам гражданской защиты КГГА рекомендуют:

плотно закрыть все окна, убрать с балконов и лоджий предметы, которые ветер может унести наружу;на улице держаться подальше от линий электропередачи, рекламных щитов, деревьев, не парковать рядом с ними автомобили;при особо сильном ветре укрываться в ближайшем здании.

Ранее сообщалось, что смерч высотой в сотни метров пронесся по Запорожской области.