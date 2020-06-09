Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Надвигаются град и шквалы: украинцев предупредили о резком ухудшении погоды

Надвигаются град и шквалы: украинцев предупредили о резком ухудшении погоды

Надвигаются град и шквалы: украинцев предупредили о резком ухудшении погоды

Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

К концу вторника, 9 июня, и в течение среды, 10 июня, в западных регионах и Киеве прогнозируются шквалы.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, на западные области Украины в ближайшее время обрушатся грозы, местами град и шквалы 17−22 м/с, пройдут сильные дожди.

А официальный сайт Киевской городской госадминистрации информирует, в столице до конца среды, 9 июня, порывы ветра составят 15−18 м/с (желтый уровень опасности).

В связи с этим специалисты Управления по вопросам гражданской защиты КГГА рекомендуют:


плотно закрыть все окна, убрать с балконов и лоджий предметы, которые ветер может унести наружу;
на улице держаться подальше от линий электропередачи, рекламных щитов, деревьев, не парковать рядом с ними автомобили;
при особо сильном ветре укрываться в ближайшем здании.

Ранее сообщалось, что смерч высотой в сотни метров пронесся по Запорожской области.

213 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Глава района в Челябинской области впервые вступит в должность онлайн
Глава района в Челябинской области впервые вступит в должность онлайн
В Китае решили главную проблему Tesla
В Китае решили главную проблему Tesla
Гены растений и грибов помогли жукам достичь расцвета в меловом периоде
Гены растений и грибов помогли жукам достичь расцвета в меловом
Популярного блогера лишили водительских прав за нарушения на дороге
Популярного блогера лишили водительских прав за нарушения на дороге
США предрекли глубокую депрессию при правлении Байдена
США предрекли глубокую депрессию при правлении Байдена
Выпускные в российских школах рекомендовали отложить
Выпускные в российских школах рекомендовали отложить
Ефремов пожаловался на проблемы с сердцем
Ефремов пожаловался на проблемы с сердцем
Волонтеры объяснят россиянам суть поправок в Конституцию
Волонтеры объяснят россиянам суть поправок в Конституцию
В ЛНР оценили итоги работы гуманитарной подгруппы по Донбассу
В ЛНР оценили итоги работы гуманитарной подгруппы по Донбассу
В России изменятся принципы кадастровой оценки
В России изменятся принципы кадастровой оценки
Леонардо ДиКаприо и Камила Морроне на шопинге в Лос-Анджелесе: новые фото пары
Леонардо ДиКаприо и Камила Морроне на шопинге в Лос-Анджелесе: новые
Киев привлек к Минским переговорам «своих людей» с Донбасса
Киев привлек к Минским переговорам «своих людей» с Донбасса

Топ на сегодня

Российские банки оказались под угрозой из-за климата
Российские банки оказались под угрозой из-за климата
Бойфренд дочери Ивана Урганта Эрики принес извинения семье телеведущего за скандальный плакат
Бойфренд дочери Ивана Урганта Эрики принес извинения семье
В Москве продлили масочный режим
В Москве продлили масочный режим
Патогенные бактерии были найдены в сливочном масле
Патогенные бактерии были найдены в сливочном масле
"Я его вылечу, у меня денег много": Ефремов рассказал о ДТП в Москве
"Я его вылечу, у меня денег много": Ефремов рассказал о ДТП в Москве

Еще по теме

МЧС объявило штормовое предупреждение в Крыму
На Киев надвигается штормовой ветер: на 21 января в столице объявлен желтый уровень опасности
До конца недели жара в Украине достигнет +36 градусов
МЧС предупредило москвичей об ухудшении погоды 21 августа