Настю Ивлееву раскритиковали за вождение "в нетрезвом виде". В ответ она показала средний палец

Вадим Карасев

Вчера 29-летняя Настя Ивлеева с размахом отметила очередное важное карьерное достижение — число подписчиков на ее странице в инстаграме возросло до 17 миллионов человек. По этому случаю блогер устроила шикарный салют неподалеку от "Москва-Сити", выпила шампанского (этот момент Настя продемонстрировала в сторис), после чего села за руль своего автомобиля и отправилась домой.





Настя Ивлеева

Абсолютной каждый свой шаг Ивлеева транслировала в инстаграме, поэтому некоторые подписчики возмутились из-за того, что блогер села за руль слегка в нетрезвом виде. Настя в ответ уточнила, что сделала всего один глоток "за салютик, за победу", и уверила, что не представляет опасности для других участников движения.

Одними из первых об этом поступке блогера написал телеграм-канал "Только никому", а чуть позже в прессе появилась информация о том, что севшую за руль нетрезвой Ивлееву разыскивает полиция. Интернет-звезда довольно быстро удалила скандальные сторис, а потом записала специальное обращение для "Только никому", в котором с сарказмом показала на камеру средний палец. К слову, информация о том, что вчера на машину Ивлеевой действительно поступили ориентировки по постам ГАИ, так и осталась на уровне слухов.





Отметим, что Настя Ивлеева села "пьяной" за руль в тот же вечер, что и актер Михаил Ефремов. Вчера он стал виновником страшного ДТП, в котором погиб 57-летний мужчина, работавший курьером. Выяснилось, что за руль Ефремов сел в состоянии сильного алкогольного опьянения, а после случившегося далеко не сразу понял, что произошло.

Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы. После ДТП Михаил Ефремов был отпущен домой под подписку о невыезде и должен был явиться на допрос к 11 утра, но этого до сих пор так и не произошло, — актер ссылается на плохое самочувствие. Известно также, что защищать интересы Ефремова в суде отказалось несколько десятков адвокатов — большинство из почти 50 человек, которых обзвонили его представители.





Элджей и Настя Ивлеева