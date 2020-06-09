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Названа причина обрушения железнодорожного моста под Мурманском

Названа причина обрушения железнодорожного моста под МурманскомМесто происшествияКадр: РЖД

Железнодорожный мост через Колу в Кольском районе под Мурманском рухнул по причине недостаточного контроля за его состоянием и несвоевременного ремонта. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по вопросам национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе, передает ТАСС во вторник, 9 июня.

«Недостаточный контроль за его [моста] состоянием и несвоевременное проведение ремонтных работ привели к прекращению железнодорожного сообщения, поставили под угрозу функционирование Мурманского морского торгового порта», — констатировал Патрушев.

Обрушение моста произошло 1 июня из-за того, что паводок сместил и деформировал одну из опор сооружения. Повреждение произошло еще в конце мая, с 30 числа движение на 1436-м километре Октябрьской железной дороги полностью перекрыто, для перевозки пассажиров используют автобусы. Как сообщили в администрации Кольского района, все поезда, следующие в Мурманск, останавливались перед мостом, а пассажиров доставляли до пункта назначения на автобусе. Для дальнейшего восстановления сообщения на перегоне Кола — Выходной производится выемка грунта на участке строительства.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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