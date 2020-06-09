"Не лез бы лучше": Пушков высмеял слова историка из США о России

Алексей Вольцев

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков раскритиковал слова декана факультета афроамериканских исследований в Принстонском университете Эдди Глода о "расизме в России".

Ранее в интервью немецкой газете Spiegel Глод заявил, что "панические и маниакальные попытки" политиков остановить протесты в США свидетельствуют о "предсмертных хрипах умирающей старой Америки". Говоря о расизме, эксперт выразил мнение, что эта проблема существует также в Европе и, в частности, в России.

У сенатора Совфеда эта формулировка вызвала недоумение.

"Этот "историк" лучше бы не лез со своими суждениями о России. Тот факт, что он афроамериканец, не означает, что он может нести всякую чушь. Расизм наблюдается не у нас, а в США. Вот пусть они там и разбираются с этим. А то все каким-то боком пытаются нас приплести", — отметил Пушков в твиттере.