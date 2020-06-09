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Не осталось активных случаев: в Новой Зеландии полностью отменяют карантин

Не осталось активных случаев: в Новой Зеландии полностью отменяют карантин
В Новой Зеландии не осталось активных случаев коронавируса. С 9 июня страна отменит все меры карантинные ограничения, за исключением пограничного контроля.

Об этом в понедельник заявила премьер-министр Джасинда Ардерн, передает Reuters.

По ее словам, общественные и частные мероприятия, предприятия розничной торговли и гостиничного бизнеса, а также весь общественный транспорт могут возобновиться без норм социального дистанцирования, которые все еще действуют в большей части мира.
"Мы уверены, что на данный момент мы прекратили передачу вируса в Новой Зеландии, но ликвидация - это не момент времени, а постоянные усилия. Пока работа не выполнена, но нельзя отрицать, что это важный этап ... Спасибо, Новая Зеландия", - сказала Ардерн журналистам.

Отмечается, что это во многом это было связано с 75-дневными ограничениями, включая около семи недель строгой блокировки, при которой большинство предприятий были закрыты, а все, кроме работников критической инфраструктуры, должны были оставаться дома.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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