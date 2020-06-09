Немецкие депутаты раскритиковали США за давление на "Северный поток — 2"

Влада Некрасова

Германии следует быть готовой ответить США определенными мерами, если Вашингтон введет экстерриториальные санкции в отношении "Северного потока — 2", заявил глава комитета бундестага по экономическим делам и энергетике, депутат от партии "Левые" Клаус Эрнст в интервью газете "Известия".

Законопроект об ограничительных мерах против "Северного потока — 2" ранее внесли в американский сенат. Документ, в частности, предлагает вводить санкции против страховщиков, которые страхуют суда, работающие на прокладке газопровода.

Эрнст подчеркнул, что этот жест нельзя рассматривать как дружественный для Берлина.

Евросоюза. Если это не прекратится, то, чтобы защитить себя, мы будем должны рассмотреть серьезные меры. Например, штрафные тарифы для американского природного газа", — отметил депутат.