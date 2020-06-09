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Никита Ефремов отреагировал на устроенное его отцом ДТП

Никита Ефремов отреагировал на устроенное его отцом ДТПНикита ЕфремовФото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Актер Никита Ефремов отреагировал на аварию, устроенную его отцом Михаилом Ефремовым в центре Москвы. Его слова приводит Telegram-канал Mash.

«Это очень большая трагедия. Я сам нахожусь на эмоциях, мне эта вся ситуация больно отзывается», — сказал актер. Он попросил его понять и отказался от дальнейших комментариев.

Ранее дочь артиста Анна-Мария призналась, что Ефремов еще ей не звонил. «По состоянию — вроде живой. Я к нему не поехала, разберется сам, не маленький уже», — сказала она, добавив, что не стоит ездить пьяным за рулем. По ее словам, «ничего нового» не произошло.

Михаил Ефремов устроил серьезное ДТП в районе Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с небольшим фургоном. Водителя зажало в машине, он серьезно пострадал. В настоящее время его доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с многочисленными травмами. Виновник аварии практически не пострадал.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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