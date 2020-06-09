Новая Зеландия объявила себя свободной от коронавируса и сняла ограничения

Анастасия Иванова

В Новой Зеландии с 9 июня снимаются все ограничения, введенные ранее из-за ситуации с коронавирусом, но границы страны пока останутся закрытыми. Об этом заявили власти.

В частности, по словам премьера Джасинды Ардерн, в стране более не выявляются случаи коронавируса, а у последнего из зараженных уже 48 часов не проявляются симптомы. Он объявлен здоровым, но пока находится в изоляции. Новых случаев не было выявлено за последние 17 дней.

«Есть уверенность сейчас, что возможность передачи коронавируса внутри страны на данный момент искоренена. Однако искоренение — это не какой-то момент времени, это длительный, устойчивый процесс», — сказала премьер, отметив, что новый вызов для страны сейчас — восстановление экономики.

Таким образом, в Новой Зеландии 9 июня откроются все производства, магазины, офисы, люди смогут собираться в компании и совершать путешествия по стране.

С конца марта в Новой Зеландии было выявлено 1504 случая коронавируса, 22 человек скончались.