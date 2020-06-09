Официально не друзья. Румыния назвала Россию угрозой Причерноморью
Проект национальной стратегии обороны страны был одобрен Высшим советом обороны Румынии, который возглавляет президент Клаус Йоханнис.
"Наращивание военного потенциала по соседству с Румынией, в том числе на восточном фланге, соответственно, на границе с НАТО (милитаризация Крыма в целом, бассейна Черного моря Российской Федерацией, проведение военных учений, наращивание потенциала, посредством которого могут проводиться наступательные и оборонительные операции) создает серьезные вызовы для стратегических национальных интересов, касаясь безопасности границ ЕС и НАТО, и, соответственно, обеспечения энергетической безопасности и стабильности в регионе Черного моря", – цитирует РИА Новости текст документа.
Там же подчеркивается, что подобная ситуация может негативно отразиться на безопасности Румынии.
Российской Федерацией, распространение терроризма, гибридных и киберугроз, а также другие вызовы", – говорится в оценке.
Проект стратегии национальной обороны Румынии вступит в силу после того, как будет утвержден обеими палатами парламента страны.
Ранее радио Sputnik сообщило, что аналитики Forbes высоко оценили шансы победу России в возможном конфликте с НАТО в Прибалтике.