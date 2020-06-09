Официально не друзья. Румыния назвала Россию угрозой Причерноморью

Алексей Вольцев

Румыния рассматривает Россию в качестве враждебного государства и угрозы для черноморского региона, следует из национальной стратегии обороны страны на 2020-2024 годы, опубликованной на сайте администрации президента Румынии.

Проект национальной стратегии обороны страны был одобрен Высшим советом обороны Румынии, который возглавляет президент Клаус Йоханнис.

"Наращивание военного потенциала по соседству с Румынией, в том числе на восточном фланге, соответственно, на границе с НАТО (милитаризация Крыма в целом, бассейна Черного моря Российской Федерацией, проведение военных учений, наращивание потенциала, посредством которого могут проводиться наступательные и оборонительные операции) создает серьезные вызовы для стратегических национальных интересов, касаясь безопасности границ ЕС и НАТО, и, соответственно, обеспечения энергетической безопасности и стабильности в регионе Черного моря", – цитирует РИА Новости текст документа.

Там же подчеркивается, что подобная ситуация может негативно отразиться на безопасности Румынии.

Российской Федерацией, распространение терроризма, гибридных и киберугроз, а также другие вызовы", – говорится в оценке.

Проект стратегии национальной обороны Румынии вступит в силу после того, как будет утвержден обеими палатами парламента страны.

Ранее радио Sputnik сообщило, что аналитики Forbes высоко оценили шансы победу России в возможном конфликте с НАТО в Прибалтике.