ОЭЗ "Липецк" вложит 400 млн рублей в газификацию своей площадки

Лидия Мартынова

Порядка 400 миллионов рублей инвестирует особая экономическая зона "Липецк" в газификацию своей основной площадки в Грязинском районе под мощности новых резидентов и расширение производства уже действующих предприятий, сообщил глава региона Игорь Артамонов.

Он уточнил, что в течение трех лет будут проложены 18 километров сетей газопровода. Это связано с приходом в ОЭЗ "Липецк" в 2019 году новых резидентов с энергоемкими производствами, а также с расширением производства уже действующих предприятий.

На сегодняшний день предельный объем транспортировки природного газа для особой экономической зоны составляет 18 тысяч кубических метров в час. Для увеличения мощностей до 42 тысяч кубометров руководство ОЭЗ заключило договор о дополнительном присоединении к газораспределительным сетям АО "Газпром газораспределение Липецк".

"Это крупные вложения ОЭЗ в развитие не только своей инфраструктуры, но и всего экономического комплекса региона", - отметил глава региона.