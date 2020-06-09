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ОЭЗ "Липецк" вложит 400 млн рублей в газификацию своей площадки

ОЭЗ "Липецк" вложит 400 млн рублей в газификацию своей площадки
Порядка 400 миллионов рублей инвестирует особая экономическая зона "Липецк" в газификацию своей основной площадки в Грязинском районе под мощности новых резидентов и расширение производства уже действующих предприятий, сообщил глава региона Игорь Артамонов.

Он уточнил, что в течение трех лет будут проложены 18 километров сетей газопровода. Это связано с приходом в ОЭЗ "Липецк" в 2019 году новых резидентов с энергоемкими производствами,  а также с расширением производства уже действующих предприятий.

На сегодняшний день предельный объем транспортировки природного газа для особой экономической зоны составляет 18 тысяч кубических метров в час. Для увеличения мощностей до 42 тысяч кубометров руководство ОЭЗ заключило договор о дополнительном присоединении к газораспределительным сетям АО "Газпром газораспределение Липецк".

"Это крупные вложения ОЭЗ в развитие не только своей инфраструктуры, но и всего экономического комплекса региона", - отметил глава региона.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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