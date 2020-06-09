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Описана жизнь возлюбленных в России после пандемии

Описана жизнь возлюбленных в России после пандемииФото: Максим Блинов / РИА Новости

Жизнь возлюбленных в России, образовавших пары в самоизоляции, после пандемии коронавируса сложится хорошо, считает практикующий психолог Андрей Зберовский. Об этом он сказал в эфире телеканала «Звезда».

«Пары, которые образовались во время интернет-переписки сейчас, во время самоизоляции, явно будут крепче, чем те пары, что образовывались по переписке, скажем, полгода-год назад», — полагает специалист.

Причина данного явления заключается в том, что в течение нескольких месяцев людям проще определиться с тем, насколько приятен встретившийся им человек, объяснил психолог. «Когда людям есть о чем поговорить, у них есть будущее», — добавил Зберовский.

Пандемия коронавируса показала, что россияне готовы проявлять доброту по отношению к другим и реагировать на проблемы тех, кто оказался в беде, говорила ранее директор благотворительного фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина. По мнению психолога и директора Московской службы психологической помощи Нины Петроченко, благодаря самоизоляции на фоне распространения коронавируса россияне стали более отзывчивыми и начали более осознанно выстраивать отношения с окружающими.

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# Россия
По материалам: lenta.ru

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