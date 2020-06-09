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Определена доля желающих провести лето дома россиян

Определена доля желающих провести лето дома россиянФото: Александр Гальперин / РИА Новости

Почти 20 процентов россиян, желающих взять летний отпуск в этом году, намерены провести его дома. Такую долю определили результаты исследования сервисов «Работа.ру» и «Сберавто», содержание которых приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Опрос показал, что более половины россиян (52 процента) запланировали уйти в отпуск этим летом. Остальные 48 процентов респондентов не намерены уходить в отпуск в период с июня по август.

При этом среди тех, кто запланировал отпуск, 18 процентов останутся дома. Еще 31 процент россиян совершит путешествие внутри страны, 20 процентов рассчитывают на отдых за границей, а еще 18 процентов поедут на дачу.

Уточняется, что в этом году число путешествий на автомобиле увеличится, поскольку абсолютное большинство россиян намерены отдыхать внутри страны. Как пояснила директор по маркетингу сервиса «Работа.ру» Ксения Курникова, россияне после эпидемии коронавируса с нежеланием пользуются общественным транспортом.

Ранее российские туристы раскрыли способы сэкономить на отпуске после снятия ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. Так, некоторые путешественники заявили о готовности отказаться от спонтанных покупок во время отдыха, не питаться в ресторанах и готовить еду самостоятельно, не тратить деньги на развлечения.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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