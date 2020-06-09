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Определено будущее цен на нефть

Определено будущее цен на нефтьФото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Аналитики Goldman Sachs определили будущее мировых цен на нефть. По их прогнозам, ралли на сырьевом рынке продлится недолго, и в ближайшее время нефть снова начнет дешеветь. Этому будут способствовать заполненность хранилищ и неопределенность относительно спроса, пишет Reuters.

В краткосрочной перспективе банк прогнозирует снижение стоимости барреля эталонного сорта Brent до 35 долларов. В понедельник, 8 июня, стоимость августовских фьючерсов на Brent впервые с начала марта превысила 43 доллара за баррель. Рост котировок связан с решением ОПЕК+ продлить действие текущих параметров по сокращению добычи сырья еще на месяц. Таким образом, добыча сохранится на уровне 9,7 миллиона баррелей в сутки до конца июля.

Во Всемирном банке предрекают нефти еще большее удешевление: до 32 долларов за баррель по итогам года. В 2021-м средняя цена барреля нефти составит 38 долларов, считают экономисты.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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