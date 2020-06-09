Осуждены полицейские, изнасиловавшие в Анапе юную спортсменку

Анастасия Иванова

Анапский районный суд приговорил к 2 и 4 годам лишения свободы бывших полицейских Рустама Наниза и Леонида Паланчука — фигурантов громкого дела о групповом изнасиловании 17-летней спортсменки, члена сборной по пляжному волейболу, приехавшей в Анапу на соревнования из Подмосковья.

«Следствием и судом установлено, что ночью 26 августа 2019 года сотрудники полиции на пляже Витязево обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека. По версии следствия, полицейские, за непривлечение несовершеннолетней к административной ответственности понудили девушку к половому сношению. В результате девушка согласилась на требования фигурантов», — говорится в сообщении Следственного комитета России.

Девушка на следующий день обратилась в полицию. Эта история была предметом дискуссий в СМИ и соцсетях в течение второй половины 2019 года. На защиту правоохранителей встали многие коллеги по службе в МВД. В вину жертве они поставили, что она в состоянии алкогольного опьянения занималась сексом в общественном месте, вместо того, чтобы готовиться к тренировкам в гостинице для спортсменов. Также, говорили защитники насильников, волейболистка была очень высокого роста, крепко сложена и не выглядела на свои 17 лет. Те, кто защищал полицейских, предположили: волейболистка могла оговорить стражей порядка, чтобы стать «героиней» СМИ — как Диана Шурыгина.

Следствие и суд эту доморощенную версию опровергли. На суде всплыли также вспыли факты, что Наниз и Паланчук уговаривали потерпевшую забрать заявление со словами вроде «ты сама согласилась, мы тебе ничего плохого не сделали».

По данным Краснодарского краевого суда, один из осужденных полностью признал свою вину, примирился с потерпевшей и возместил ей моральный вред, это было учтено судом в качестве смягчающих обстоятельств.