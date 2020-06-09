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Откроются не все: появились важные данные о работе КПВВ на Донбассе во время карантина

Откроются не все: появились важные данные о работе КПВВ на Донбассе во время карантина

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Со среды, 10 июня, на Донбассе частично возобновляют работу контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения.

По информации командования Объединенными силами, пропуск будут осуществлять с 11:00 до 14:00:


для автомобильного сообщения через КПВВ «Марьинка» — дорожный коридор «Донецк — Курахово»;
для пешего сообщения через КПВВ «Станица Луганская» — дорожный коридор «Станица Луганская — Счастье — Новоайдар».

При въезде на подконтрольную правительству Украины территорию будет проводится температурный скриниг, въезжающие должны быть в защитных масках. На территории КПВВ нанесена специальная разметка для соблюдения безопасной дистанции.

«Для пропуска через КПВВ граждане должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса „Дій вдома“ или обсервации», — добавили в штабе ООС.

Приоритет на пересечение линии разграничения предоставляется гражданам:


при наличии причин социально-гуманитарного характера (при предоставлении соответствующих подтверждающих документов);
которые следуют для участия во внешнем независимом оценивании и лицам, которые их сопровождают (при предъявлении сертификата и приглашения-пропуска).

Последние будут освобождены от мероприятий обязательной самоизоляции или обсервации.

Пропуск остальных лиц будет осуществляться после оформления граждан приоритетной категории.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», абитуриентам, живущим на временно оккупированных территориях Украины в 2020 году разрешили поступать без обязательного прохождения внешнего независимого оценивания.

11 Сделайте "ФАКТЫ"
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# Украина
По материалам: fakty.ua

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