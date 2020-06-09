Первая в мире страна отменит все ограничения из-за коронавируса

Вадим Карасев

Джасинда АрдернФото: Hagen Hopkins / AP

Новая Зеландия отменит все введенные из-за пандемии коронавируса ограничения. Об этом сообщила премьер-министр страны Джасинда Ардерн, передает газета The Sydney Morning Herald.

Таким образом, эта страна станет первой в мире, отменившей все ограничения на фоне распространения коронавирусной инфекции. Из ограничительных мер останется лишь запрет на въезд в страну иностранных граждан.

Как считают власти страны, эпидемию коронавируса в Новой Зеландии удалось остановить. В понедельник, 8 июня, выздоровел последний пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19. Новых случаев на территории страны не было выявлено за последние 17 дней.

По словам Ардерн, новым вызовом для Новой Зеландии станет восстановление экономики. «Хотя мы сейчас находимся на более безопасной и сильной позиции, легкого обратного пути к тому, как мы жили до COVID-19, нет», — сказала она.

В апреле издание Business Insider назвало причины успеха Австралии и Новой Зеландии в борьбе с коронавирусом. Так, страны своевременно отреагировали на вспышку инфекции и ввели строгую изоляцию. Кроме того, граждане исправно соблюдали внутренние правила, а власти проводили широкое его тестирование на COVID-19. Также отмечалось, что Новая Зеландия при принятии политических решений использует научно-экспертные разработки, а премьер-министр страны Джасинда Ардерн имеет высокий уровень доверия в обществе.