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Почему новости о росте цен на туры по России оказались фейком

Почему новости о росте цен на туры по России оказались фейком

Туроператоры и отельеры опровергли анонсированное в некоторых СМИ резкое повышение цен на отдых на российских курортах.


ОТЕЛЯМ НАДО ПОНЯТЬ ЗАГРУЗКУ

 «Сейчас продажи туров на курорты Краснодарского края на лето идут по старым ценам», - заявил «Вестнику АТОР» генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. По его словам, пока рынок раскачивается, многие объекты размещения еще не открылись, ситуация с потенциальным спросом остается непонятной.

«Ситуация на внутреннем рынке в текущем сезоне отличается от той, что была в 2016 году, когда не было массового туризма в Турцию и Египет, и спрос на российские курорты вырос. Из-за пандемии платежеспособность большинства россиян упала, многие люди предпочтут не поехать в отпуск, чтобы иметь гарантированную «финансовую подушку». В этих условиях повышать цены бессмысленно. Объектам размещения нужно как можно быстрее нарастить загрузку, хотя бы до 50%, создать глубину продаж. А сделать это можно только при доступных ценах», - говорит Сергей Ромашкин.

По его мнению, ситуация со спросом на внутренние курорты станет более понятна в середине июля. «Если все пойдет хорошо, и будет высокий спрос, то, возможно, как это было всегда, на отдельные топовые даты августа некоторые объекты размещения точечно повысят цены на 3-5%. Но о глобальном повышении цен по всем курортам речь не идет» - отмечает г-н Ромашкин.


ВОЗМОЖНЫ ЦЕНОВЫЕ ВОЙНЫ

Эксперт обращает внимание и на еще одно важное обстоятельство. В текущем сезоне могут не открыться до 25% краснодарских отелей. Однако если эти объекты все-таки захотят «вписаться» в сезон, то они будут вынуждены демпинговать, чтобы быстрее привлечь клиентов.  «Открыться – это способ привлечь оборотные средства. Обеспечить рост загрузки можно более низкой ценой, так что возможны и «ценовые» войны, демпинг со стороны ряда объектов», - говорит эксперт.

По информации главы «Дельфина», в июле в Сочи можно забронировать номер с завтраком от 2600- 3000 р. в сутки на двоих, а с полным пансионом – от 4 000 р. на двоих. Это практически столько же, сколько и в прошлом году на эти даты.


В СОЧИ ВЫГОДНО ЕХАТЬ УЖЕ В ИЮНЕ

В том, что летом не будет роста цен, уверен и Дмитрий Богданов, генеральный директор санатория «Знание».

«Ни в июне, ни в июле, ни в августе и даже в сентябре роста цен нет», - подчеркивает г-н Богданов.  Он также говорит, что выгодно ехать в Сочи уже прямо сейчас на старте сезона. «При покупке тура экономия составит до 15-20 тыс. на семью. Сейчас в Сочи уже открыты летние кафе, набережные и пляжи, в том числе, пляжи санаториев», - рассказывает он.

В июне стоимость отдыха в Сочи в санатории (а открыты пока только санатории с медицинской лицензией) стартует от 2400 р. на человека в сутки. Таким образом, 10 дней в сочинском санатории обойдутся от 48 000 р. на двоих.

Эксперт поясняет, что объекты размещения всегда стремятся выйти на максимальную загрузку. Это, как минимум, 70%.  Исходя из спроса, санатории и отели оценивают возможность продажи оставшихся свободных мест, и при высоком спросе на пиковые даты на определенные категории номеров цена может немного вырасти.

По информации г-на Богданова, отели Сочи открывают бронирования с 1 июля, но несколько объектов хотят открыться уже с конца июня. Повышать цены они не планируют.


ЦЕНА ЗАВИСИТ ОТ СПРОСА

Глава управляющей компании сетей «Ателика» и «Дивный Мир» Алексей Высоканов говорит, что в отелях «Ателика» динамическое ценообразование, и при низком спросе цены снижаются, при высоком растут. Разница в цене в зависимости от спроса может достигать 40%.

«Сейчас никто цены не переписывает. Всё решит спрос», - говорит он.


АВИАБИЛЕТЫ БУДУТ ДОСТУПНЫ

Дмитрий Горин, вице-президент АТОР и генеральный директор холдинга «Випсервис» говорит, что в этом сезоне ввиду большего количества авиарейсов на российские курорты, в том числе, за счет чартерных программ туроператоров, стоимость авиабилетов останется на уровне прошлого года. «Авиаперевозчики, понимая ситуацию со спросом и платежеспособностью населения, проводят разумную ценовую политику. Они лояльны в вопросах возврата и обмена билетов по недорогим тарифам и делают все, чтобы удержать цены на доступном уровне», - подчеркивает г-н Горин.

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По материалам: atorus.ru

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