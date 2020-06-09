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Полиция не стала проверять Ивлееву из-за видео о вождении после бокала алкоголя

Полиция не стала проверять Ивлееву из-за видео о вождении после бокала алкоголяФото: @_agentgirl_

Полиция не стала проверить блогершу и телеведущую Анастасию Ивлееву из-за публикаций в Instagram-сторис о вождении в нетрезвом виде после бокала шампанского. Источник в окружении ведущей также рассказал изданию «Подъем», что обвинения раздуты и не соответствуют действительности.

«Никто проверку не проводил. Если вы не понимаете чувство юмора Анастасии Ивлеевой, то очень жаль», — рассказал источник. По его словам, Ивлеева таким образом пошутила, а из этого «раздувают огромного слона, которого просто не существует».

Неназванный собеседник добавил, что если бы Ивлееву остановили сотрудники ГИБДД, то никакого опьянения проверка не показала бы. «Все, что было сказано, было сказано для красного словца», — заключил источник.

Вечером 8 июня Ивлеева правздновала салютом и шампанским отметку в 17 миллионов подписчиков в Instagram. Она опубликовала короткое видео, в котором сообщила, что «решила выпить бокал шампанского за этот потрясающий успех».

После мероприятия телеведущая села за руль автомобиля. На критику подписчиков блогерша заметила, что на самом деле выпила «буквально один глоток». Утверждалось, что правоохранители узнали о публикациях и разослали ориентировки.

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По материалам: lenta.ru

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