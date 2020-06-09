Поставки гидроксихлорохина в аптеки начались в конце мая

Алексей Вольцев

Поставки в сетевые фармацевтические организации субъектов России препарата гидроксихлорохин, который изначально предназначался для пациентов с ревматоидным артритом, но затем стал применяться и для лечения COVID-19, начались в конце мая, сообщила пресс-служба Росздравнадзора.

Ранее газета "Известия" сообщила, что больные аутоиммунными ревматическими заболеваниями во всех регионах пытаются найти необходимый им гидроксихлорохин, который сейчас используют для лечения COVID-19, в аптеках лекарство раскупили те, кто хотел обезопасить себя от коронавируса.

"Для обеспечения доступности препарата в розничном сегменте фармацевтического рынка с 29 мая уже начались поставки в адрес дистрибьюторов ООО "ФК Пульс", Катрен НПК АО, ЗАО фирма "ЦВ "Протек", а также в сетевые фармацевтические организации субъектов Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В связи с применением данного препарата при профилактике и лечении COVID-19, поставки гидроксихлорохина осуществлялись в первую очередь по государственным контрактам медицинских организаций и органов исполнительной власти в сфере здравоохранения субъектов России, пояснили в пресс-службе.