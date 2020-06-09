Посторонние сущности в доме: 5 признаков того, что в вашем доме обитают призраки

Вадим Карасев

Призраки — это не что-то из раздела фантастики. Они существуют, но никто точно не знает, какова их миссия, цель. Большинству людей они доставляют лишь трудности и дискомфорт, поэтому очень важно понять, что это действительно призраки, а не плот воображения.

Вызвать призраков можно намеренно — например, при помощи спиритического сеанса, но гораздо чаще они появляются в доме сами по себе — это могут быть призраки умерших людей, живших в этом помещении, либо просто заблудшие души. Эксперты советуют не призывать намеренно призраков, так как это очень опасно.

Постоянно кажется, что кто-то есть рядом

Несмотря на то, что призраки — бесплотные создания, человек всегда чувствует, что рядом с ним кто-то есть. Так бывает, например, когда кто-то просыпается среди ночи и чувствует, что на него смотрят. Такая ситуация не редкость.

Также ощущение присутствия кого-то иного есть и в моменты бодрствования, когда никого нет дома кроме вас. Например, человек работает за компьютером, но ему кажется, что кто-то наблюдает. Постоянный дискомфорт — это явный признак того, что в доме есть кто-то или что-то лишнее.

Интуиция

Этот признак можно объединить с первым, но некоторые эксперты отмечают, что интуиция человека — очень мощный компас, который явно намекает на то, что что-то не так. Бывает так, что ощущается чужой взгляд, но не воспринимается как угроза. Это может быть что угодно.

Бывает же так, что даже мимолетные шорохи вызывают мощный прилив страха. Как говорят многие эксперты в области изучения потусторонних существ и призраков, «если вам кажется, что рядом призрак, то вам не кажется».

Животные словно с ума посходили

Это один из самых главных признаков наличия дома призраков, которые стараются не проявлять себя слишком явно. Животные, как известно, чувствуют всё, что происходит вокруг очень тонко. Особенно это касается кошек. Если кот бросается на стены, постоянно смотрит куда-то и ведет себя так, словно в помещении есть кто-то невидимый, это так и есть.

Иногда у животных бывают «приступы бешенства», когда им хочется поиграть, побегать. У тех, кто чувствует присутствие враждебной или лишней сущности, необычные повадки проявляются постоянно, причем преимущественно в одно и то же время, в одних и тех же местах. Например, это может быть вечером на кухне или ночью в коридоре. У призраков всегда проявляется одна и та же активность, поэтому животные ведут себя странно также периодично. Собаки могут гавкать на стены, либо прятаться от невидимых угроз, скулить без причины.

Самые явные признаки присутствия полтергейста

Сюда можно отнести физическое воздействие на жителей дома или квартиры, а также взаимодействие с предметами. Например, многие люди отмечают, что по ночам у них сама включается вода в ванной или на кухне. Другие говорят, что включается свет, падают тарелки, ключи, разбрасывается обувь, проливается вода и так далее. Это явно указывает на наличие враждебной сущности в доме.

Бывает и так, что люди ощущают касание полтергейста на себе, что особенно страшно. Например, ночью (бывает и днем, но ночью чаще) кто-то может коснуться вашего плеча. Это очень страшно, особенно если человек живет один. Также призраки могут топать, скрипеть полами, говорить, либо вы и вовсе можете их увидеть, что бывает невероятно редко. В таком случае никаких сомнений в наличии рядом призрака нет.

Плохие сны

Призраки могут каким-то непонятным образом провоцировать видения и сны, которые повторяются день за днем. Это могут быть разные, но одинаково неприятные сны. В большинстве случаев кошмары снятся в период с 12 ночи до 4 утра.

Из-за этого человек не высыпается, ему становится трудно вести нормальную жизнь, он устает, начинает чаще болеть. Эксперты сайта dailyhoro. ru отмечают, что происходит также потеря мотивации, удачи, всё вечно валится из рук.

Иногда в том месте, где стоит призрак, становится очень холодно. Например, если вы сидите на кухне и ужинаете, а рядом произошло что-то странное, обратите внимание на окружающую температуру. Если в помещении почувствуется прохлада и ветерок, то это может быть полтергейст.