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Приднестровье не интересует «ангажированное мнение Кишинева»

Приднестровье не интересует «ангажированное мнение Кишинева»

Вице-премьер-министр Молдавии по вопросам реинтеграции Кристина Лесник пригласила политических представителей Приднестровья сесть за стол переговоров, чтобы обсудить борьбу с пандемией Covid-19, а также соблюдение прав человека в регионе.

Молдавский чиновник, ссылаясь на доклад ВОЗ, ранее проинспектировавшей систему здравоохранения левобережья, призвала Тирасполь выполнить все рекомендации этой международной организации с тем, чтобы пациенты могли лечиться «эффективно и надлежащим образом.

«Доклад содержит множество целей, каждая из которых включает несколько действий: обучение персонала, использование медицинского оборудования, контроль и обнаружение вируса. Другим элементом является разработка стандартных оперативных процедур. За это время было проведено несколько рабочих встреч с ВОЗ и сегодня мы направили в Тирасполь серию рекомендаций», — сообщила Кристина Лесник.

В ответ на это МИД Приднестровья отметил, что Кишинев намеренно политизирует вопрос здравоохранения, проводя «пиар-акцию политического представителя Молдавии в виде пресс-конференции об итогах состоявшегося 6 мая визита делегации ВОЗ в Приднестровье и о подготовленных рекомендациях».

При этом внешнеполитическое ведомство констатирует, что на правом берегу «пандемическая ситуация деградирует», угрожая здоровью граждан.

«Ежедневные антирекорды РМ по количеству заболевших (в 10 раз больше, чем в ПМР) и умерших, включая ужасающий рост числа заражённых медработников (более 18% от общего числа), манипуляции со статистикой, регулярные скандалы на тему условий содержания и отношения к пациентам, противоречивые административные метания с запретами и послаблениями карантинного режима — оснований более чем достаточно для того, чтобы молдавские чиновники, наконец, занялись серьёзной реальной работой по решению своих проблем», — подчеркнули приднестровские дипломаты.

Приднестровский МИД потребовал от Кишинева прекратить вмешательство в медицинскую сферу, её политизацию и сконцентрироваться на собственных компетенциях и обязательствах в рамках международного переговорного процесса.

«Приднестровье не нуждается в сторонней ангажированной оценке эффективности противодействия пандемии, опираясь на компетентное мнение и практику взаимодействия с представителями ВОЗ, Роспотребнадзора и других авторитетных организаций», — заключили в МИД ПМР.
# Политика
По материалам: eadaily.com

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