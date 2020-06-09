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Программу "Союзмульткарантина" посмотрели более 400 тысяч зрителей

Программу "Союзмульткарантина" посмотрели более 400 тысяч зрителей
Мультфильмы в рамках онлайн-марафона авторского короткометражного кино "Союзмульткарантин" посмотрели свыше 400 тысяч зрителей, сообщает пресс-служба киностудии.

Киностудия запустила фестиваль "Союзмульткарантин" в конце марта, представив зрителям более 60 картин, многие из которых являются победителями российских и международных фестивалей.

"Киностудия "Союзмультфильм" завершает онлайн-фестиваль авторского анимационного кино "Союзмульткарантин" на своем официальном канале Vimeo. С 24 марта по 9 июня было показано 74 картины. Короткометражные фильмы, созданные на киностудии "Союзмультфильм" в последние годы, многие из которых были удостоены престижных наград на фестивалях анимации по всему миру, публиковались ежедневно. За время проведения фестиваля их увидели более 400 тысяч человек", — говорится в сообщении.


Абсолютным лидером по количеству просмотров стал фильм Галины Голубевой "А как наши космонавты", также популярностью пользовались участники многочисленных международных фестивалей анимации "Бельчонок и санки", "Очень одинокий петух", "Козлы", "Кокоша".


"Когда людям пришлось оставаться дома на время самоизоляции и как-то себя занимать, нам захотелось показать зрителям новое некоммерческое авторское кино. Мы рады, что инициатива оказалась успешной. Итоги "Союзмульткарантина" показали востребованность авторских лент "Союзмультфильма". Очевидно, что студия продолжает традицию серьезного авторского высказывания в рамках темы детского кино. Авторы экспериментируют с визуальностью и драматургией, поэтому многие наши короткометражки также относятся к авангарду современной анимации", — рассказал куратор фестиваля, руководитель департамента культурных проектов киностудии "Союзмультфильм" Павел Шведов, которого цитирует пресс-служба.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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