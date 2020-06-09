Провокаторы требуют изгнать «варягов» из энергетики Дагестана

Алексей Вольцев

В Махачкале у офиса Дагестанской сетевой компании (ДСК) с полудня проходит стихийный митинг. Участники акции протестуют против слияния ДСК, Дагестанской энергосбытовой компании (ДЭСК) и Дагэнергосбыта в одну структуру. Как сообщает РИА «Дагестан», митинг собрали из своих родственников и знакомых некоторые сотрудники ДСК, недовольные возможными перспективами слияния для своей карьеры. Слияние компаний предпринято, в частности, для борьбы с многолетней коррупцией в электроэнергетике Дагестана.

Агрессивные митингующие ворвалась в офис ДСК — с целью выгнать из рабочих кабинетов топ-менеджеров ДСК, которые осуществляют процедуру слияния компаний. Свидетелю удалось записать на телефон крик участника беспорядка: «Пошли вон, черти русские!». ИА Newstes передает ругательства с купюрами, так как они содержат ненормативную лексику.





В апреле управляющим директором ДСК стал Андрей Меделянов. До назначения в Дагестан Меделянов занимал должность директора филиала «Россети Сибирь» — «Горно-Алтайские электрические сети». Главный инженер ДСК, первый зам Меделянова — Роман Акимов. Еще один заместитель главы ДСК — выходец из Северной Осетии Эльбрус Цкаев.

«Умело манипулируемые группой людей сотрудники компании не учитывают, что их должностные обязанности — никак не соблюдение интересов организаторов митинга в условиях пандемии, а обеспечение надежности энергоснабжения жителей Дагестана. А именно с этой задачей долгие годы не справлялись те, от имени кого, очевидно, может выступать толпа», — комментируют ситуацию в «Россети Северный Кавказ».

Многолетняя коррупция в дагестанском топливно-энергетическом комплексе в конце 2018 года стала объектом особого внимания президента России Владимира Путина. В январе того же года глава Дагестана Владимир Васильев объявил «войсковую операцию» против коррупции в ТЭК Дагестана. В апреле 2019 года было возбуждено уголовное дело на бывшего главу ДЭСК Магди Гитинова. Гитинов — зять экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова. Его родной дядя Магомедрасул Гитинов, в прошлом главный архитектор Махачкалы, был в 2018 году заключен под стражу в рамках «большой дагестанской чистки».

Разжигание межнациональной розни в офисе ДСК — умелое канализирование провокаторами недовольства многих дагестанцев тем, что глава республики Владимир Васильев и его администрация в руководстве регионом допускают недочеты и ошибки. Васильева и премьера республики Артема Здунова провокаторы обвиняют в том, что те якобы «не уважают дагестанцев и их обычаи». Пик соцсетевой кампании против режима «варягов» пришелся на период, когда Дагестан стал «абсолютным чемпионом России» по заражаемости коронавирусной инфекцией. В соцсетях можно было прочитать прямые призывы к изгнанию из Дагестана команды Васильева и приведению к власти в республике исключительно уроженцев республики — представителей «правильных» родов и кланов.