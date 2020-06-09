Разлившиеся нефтепродукты под Норильском попали в озеро Пясино

Лидия Мартынова

В озере Пясино после аварии на ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании» и разлива дизтоплива нашли нефтепродукты, заявил губернатор Красноярского края Александр Усс. Об этом во вторник сообщает «Интерфакс».

Глава региона отметил, что топливо попало в озеро около 70 километров длинной и с хорошей биосферой. По его словам, предсказать, как озеро вынесет эту нагрузку, нельзя. «Важно сейчас не допустить его выход в речку Пясина, которая дальше идет на север. Думаю, что это будет возможно», — сказал Усс.

Следствие установило, что 29 мая на промышленной площадке ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании», которая входит в структуру горно-металлургической компании «Норильский никель», произошёл разлив примерно 20 тысяч тонн дизельного топлива. Президент РФ Владимир Путин объявил в Норильске ЧС федерального значения.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в России, согласно рейтингу журнала Forbes, компания «Норникель» потратила больше всего денег на оплату премий топ-менеджерам. Всего на выплату вознаграждений 23 сотрудникам пошло 6,8 млрд рублей, второе место досталось Сбербанку: 4,4 млрд рублей для 18 человек, третье — у Газпрома: 4,3 млрд рублей для 17 человек.