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Развивающиеся страны восстановятся быстрее развитых, считает эксперт

Развивающиеся страны восстановятся быстрее развитых, считает эксперт
Экономка развивающихся стран в 2020 году будет восстанавливаться лучше, чем в развитых за счет разного времени ввода и снятия карантина на фоне пандемии COVID-19, такое мнение РИА Новости высказал главный экономист Renaissance Capital Чарльз Робертсон.

Всемирный банк накануне опубликовал прогноз, согласно которому снижение мировой экономики в текущем году из-за пандемии коронавируса составит 5,2% вместо роста на 2,5%, который ожидался в январе. Этот спад станет самым глубоким со времен Второй мировой войны, а сокращение объемов производства на душу населения затронет наибольшую долю стран с 1870 года.

# Россия
По материалам: ria.ru

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