Ряженка: Польза и вред кисломолочного продукта для взрослых и детей

Алексей Вольцев

Кисломолочные продукты для большинства людей стали любимым и необходимым продуктом. В основном люди покупают молоко, творог, кефир, сыр, а еще пользуются таким кисломолочным продуктом как ряженка. Давайте разберём состав ряженки подробнее.

Ряженка содержит множество полезных витаминов таких как:

Витамин А, B, D, C, E.Магний, фосфор, железо, кальций.Натрий и калий.Зола.Органические кислоты.Аминокислоты.Моно и дисахариды.

Пищевая ценность:

Белки 2,8 г.Жиры 4 г.Углеводы 4,2. г

Термофильные молочнокислые стрептококки и болгарскую палочку смешивают и затем получившуюся смесь заквашивают. Закваска продолжается в течении 3-6 часов. Ряженку часто сравнивают с натуральным йогуртом только без добавления фруктов и сахара. Также ряженка похожа на кисломолочный продукт варенец.





Полезные свойства:

Ряженка обладает большим количеством полезных свойств для организма человека такие как:

Снижает уровень холестерина.Насыщает организм полезными бактериями.Улучшает работу кишечного тракта и избавляет от запоров.Защищает организм от вирусов и инфекций.Увеличивает рост мышечной массы.Уменьшает появление отеков.Очищает кровь от токсинов.Помогает утолить голод.Оказывает положительное влияние на работу желудка.

Ряженку рекомендуют пить при беременности и кормлении грудью. Так как организму женщины необходимы железо и магний, а в ряженке они есть, то и пить его полезно и безопасно. При кормлении грудью ребенок получает все полезные свойства ряженки через молоко матери. Но употреблять ряженку стоит не более пол литра в сутки.

Ряженка также полезна детям она входит в список продуктов питания, но пить ее можно в возрасте от восьми месяцев. Перед тем как ряженку вводить в рацион детям лучше проконсультироваться с врачом, так как ряженка имеет противопоказания.

Противопоказания:

Кисломолочный продукт ряженка чаще всего нельзя пить всего в нескольких случаях, например:

Индивидуальная непереносимость.Ожирение.Повышение кислотности желудка.

Для того, чтобы ряженка не принесла вред вашему здоровью при покупке следует обращать внимание на сроки годности. Ряженка хранится в среднем до 7 дней. Также лучше покупать кисломолочные продукты в стеклянных бутылках, так они сохраняют все свои полезные свойства. После вскрытия следует. Выпить ряженку в течении двух дней, а хранить ее следует в холодильнике.

Ряженка почти не несет вреда организму, только в нескольких случаях, поэтому ее употребление несет много полезного для нашего организма.