Ряженка: Польза и вред кисломолочного продукта для взрослых и детей
Кисломолочные продукты для большинства людей стали любимым и необходимым продуктом. В основном люди покупают молоко, творог, кефир, сыр, а еще пользуются таким кисломолочным продуктом как ряженка. Давайте разберём состав ряженки подробнее.
Ряженка содержит множество полезных витаминов таких как:
Витамин А, B, D, C, E.
Магний, фосфор, железо, кальций.
Натрий и калий.
Зола.
Органические кислоты.
Аминокислоты.
Моно и дисахариды.
Пищевая ценность:
Белки 2,8 г.
Жиры 4 г.
Углеводы 4,2. г
Термофильные молочнокислые стрептококки и болгарскую палочку смешивают и затем получившуюся смесь заквашивают. Закваска продолжается в течении 3-6 часов. Ряженку часто сравнивают с натуральным йогуртом только без добавления фруктов и сахара. Также ряженка похожа на кисломолочный продукт варенец.
Полезные свойства:
Ряженка обладает большим количеством полезных свойств для организма человека такие как:
Снижает уровень холестерина.
Насыщает организм полезными бактериями.
Улучшает работу кишечного тракта и избавляет от запоров.
Защищает организм от вирусов и инфекций.
Увеличивает рост мышечной массы.
Уменьшает появление отеков.
Очищает кровь от токсинов.
Помогает утолить голод.
Оказывает положительное влияние на работу желудка.
Ряженку рекомендуют пить при беременности и кормлении грудью. Так как организму женщины необходимы железо и магний, а в ряженке они есть, то и пить его полезно и безопасно. При кормлении грудью ребенок получает все полезные свойства ряженки через молоко матери. Но употреблять ряженку стоит не более пол литра в сутки.
Ряженка также полезна детям она входит в список продуктов питания, но пить ее можно в возрасте от восьми месяцев. Перед тем как ряженку вводить в рацион детям лучше проконсультироваться с врачом, так как ряженка имеет противопоказания.
Противопоказания:
Кисломолочный продукт ряженка чаще всего нельзя пить всего в нескольких случаях, например:
Индивидуальная непереносимость.
Ожирение.
Повышение кислотности желудка.
Для того, чтобы ряженка не принесла вред вашему здоровью при покупке следует обращать внимание на сроки годности. Ряженка хранится в среднем до 7 дней. Также лучше покупать кисломолочные продукты в стеклянных бутылках, так они сохраняют все свои полезные свойства. После вскрытия следует. Выпить ряженку в течении двух дней, а хранить ее следует в холодильнике.
Ряженка почти не несет вреда организму, только в нескольких случаях, поэтому ее употребление несет много полезного для нашего организма.