Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ряженка: Польза и вред кисломолочного продукта для взрослых и детей

Ряженка: Польза и вред кисломолочного продукта для взрослых и детей

Кисломолочные продукты для большинства людей стали любимым и необходимым продуктом. В основном люди покупают молоко, творог, кефир, сыр, а еще пользуются таким кисломолочным продуктом как ряженка. Давайте разберём состав ряженки подробнее.

Ряженка содержит множество полезных витаминов таких как:


Витамин А, B, D, C, E.
Магний, фосфор, железо, кальций.
Натрий и калий.
Зола.
Органические кислоты.
Аминокислоты.
Моно и дисахариды.

Пищевая ценность:


Белки 2,8 г.
Жиры 4 г.
Углеводы 4,2. г

Термофильные молочнокислые стрептококки и болгарскую палочку смешивают и затем получившуюся смесь заквашивают.  Закваска продолжается в течении 3-6 часов. Ряженку часто сравнивают с натуральным йогуртом только без добавления фруктов и сахара. Также ряженка похожа на кисломолочный продукт варенец.


Полезные свойства:

Ряженка обладает большим количеством полезных свойств для организма человека такие как:


Снижает уровень холестерина.
Насыщает организм полезными бактериями.
Улучшает работу кишечного тракта и избавляет от запоров.
Защищает организм от вирусов и инфекций.
Увеличивает рост мышечной массы.
Уменьшает появление отеков.
Очищает кровь от токсинов.
Помогает утолить голод.
Оказывает положительное влияние на работу желудка.

Ряженку рекомендуют пить при беременности и кормлении грудью. Так как организму женщины необходимы железо и магний, а в ряженке они есть, то и пить его полезно и безопасно. При кормлении грудью ребенок получает все полезные свойства ряженки через молоко матери. Но употреблять ряженку стоит не более пол литра в сутки.

Ряженка также полезна детям она входит в список продуктов питания, но пить ее можно в возрасте от восьми месяцев. Перед тем как ряженку вводить в рацион детям лучше проконсультироваться с врачом, так как ряженка имеет противопоказания. 

Противопоказания:

Кисломолочный продукт ряженка чаще всего нельзя пить всего в нескольких случаях, например:


Индивидуальная непереносимость.
Ожирение.
Повышение кислотности желудка.

Для того, чтобы ряженка не принесла вред вашему здоровью при покупке следует обращать внимание на сроки годности. Ряженка хранится в среднем до 7 дней. Также лучше покупать кисломолочные продукты в стеклянных бутылках, так они сохраняют все свои полезные свойства. После вскрытия следует. Выпить ряженку в течении двух дней, а хранить ее следует в холодильнике.

Ряженка почти не несет вреда организму, только в нескольких случаях, поэтому ее употребление несет много полезного для нашего организма.

# Интересное
По материалам: planktons

Последние новости

Глава района в Челябинской области впервые вступит в должность онлайн
Глава района в Челябинской области впервые вступит в должность онлайн
В Китае решили главную проблему Tesla
В Китае решили главную проблему Tesla
Гены растений и грибов помогли жукам достичь расцвета в меловом периоде
Гены растений и грибов помогли жукам достичь расцвета в меловом
Популярного блогера лишили водительских прав за нарушения на дороге
Популярного блогера лишили водительских прав за нарушения на дороге
США предрекли глубокую депрессию при правлении Байдена
США предрекли глубокую депрессию при правлении Байдена
Выпускные в российских школах рекомендовали отложить
Выпускные в российских школах рекомендовали отложить
Ефремов пожаловался на проблемы с сердцем
Ефремов пожаловался на проблемы с сердцем
Волонтеры объяснят россиянам суть поправок в Конституцию
Волонтеры объяснят россиянам суть поправок в Конституцию
В ЛНР оценили итоги работы гуманитарной подгруппы по Донбассу
В ЛНР оценили итоги работы гуманитарной подгруппы по Донбассу
В России изменятся принципы кадастровой оценки
В России изменятся принципы кадастровой оценки
Леонардо ДиКаприо и Камила Морроне на шопинге в Лос-Анджелесе: новые фото пары
Леонардо ДиКаприо и Камила Морроне на шопинге в Лос-Анджелесе: новые
Киев привлек к Минским переговорам «своих людей» с Донбасса
Киев привлек к Минским переговорам «своих людей» с Донбасса

Топ на сегодня

Российские банки оказались под угрозой из-за климата
Российские банки оказались под угрозой из-за климата
Бойфренд дочери Ивана Урганта Эрики принес извинения семье телеведущего за скандальный плакат
Бойфренд дочери Ивана Урганта Эрики принес извинения семье
В Москве продлили масочный режим
В Москве продлили масочный режим
Патогенные бактерии были найдены в сливочном масле
Патогенные бактерии были найдены в сливочном масле
"Я его вылечу, у меня денег много": Ефремов рассказал о ДТП в Москве
"Я его вылечу, у меня денег много": Ефремов рассказал о ДТП в Москве

Еще по теме

«Вред или польза»: Как козье молоко влияет на организм человека?
Названа лучшая ряженка
«Не все приправы вредны»: Паприка — лечебные и полезные свойства, вред
Творог крайне негативно влияет на один орган, предупредили врачи