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Рогозин посетовал на насмешки из США после запуска Crew Dragon к МКС

Рогозин посетовал на насмешки из США после запуска Crew Dragon к МКС

После запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС) Россия не дождалась от американцев благодарности за использование кораблей «Союз», а были только шутки и насмешки. Об этом в своей колонке для журнала Forbes написал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Когда же нашим партнерам все-таки удалось провести успешное испытание своего корабля, ничего, кроме шуток и насмешек в наш адрес, мы не услышали, хотя уместно было бы поблагодарить наш „Союз“, его советских разработчиков и российских инженеров, которые в последние годы продолжали модернизировать этот самый надежный в мире пилотируемый корабль», — написал Рогозин.

Он также опроверг утверждение представителя NASA о том, что полет к МКС на российских кораблях обходится дороже, чем на новом Crew Dragon.

«Мол, цена кресла в Crew Dragon составляет $ 55 млн, в то время как на „Союзе“ — более $ 90 млн, потому теперь русским придётся летать к МКС только на американских кораблях. Полагаю, что американские коллеги, запутавшись в цифрах, зря злорадствуют. Новые американские корабли тяжелее „Союза“ более чем в два раза. Для выведения таких массивных кораблей используются ракеты тяжёлого. Наш же „Союз МС“ выводится на орбиту „Союзом-2.1а“ — ракетой не тяжелого, а среднего класса. Поэтому и себестоимость наших пусков значительно ниже американских», — подчеркнул глава «Роскосмоса».

В 2011 году была закрыта программа полетов американских пилотируемых кораблей к МКС. С тех пор США использовали возможности российских кораблей для доставки своих астронавтов в космос.

«Так же, как картины Леонардо да Винчи, Микеланджело, Тициана не имеют цены, поскольку уникальны и являются достоянием человечества, так и предоставленный Роскосмосом американцам шанс сохранить полётную возможность для доставки астронавтов на космическую станцию бесценен», -отметил Рогозин.

ИА Newstes напоминает, что 30 мая, астронавты США впервые за 9 лет отправились в космос на американском корабле, а компания SpaceX Илона Маска стала первой частной компанией, доставившей на орбиту астронавтов.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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