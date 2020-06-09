Россия открыла границы. Пока не для всех

Влада Некрасова

Правительство России смягчило режим ограничений по въезду и выезду из страны, введённый из-за распространения коронавируса. С 6 июня границы открыты для нескольких категорий граждан. Однако о туризме в привычном понимании речь не идет.

ЗА ГРАНИЦУ – ТОЛЬКО С РАБОЧИМИ, ЛЕЧЕБНЫМИ ИЛИ ГУМАНИТАРНЫМИ ЦЕЛЯМИ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому россиянам разрешено выезжать из страны для ухода за больными родственниками, работы, учебы и лечения. В свою очередь, иностранцы тоже получили право на въезд в Россию для лечения и ухода за родственниками.

Документ не предусматривает поездки с целью туризма. Речь идет исключительно о поездках с гуманитарными, рабочими или лечебными целями, что должно подтверждаться соответствующими документами.

Так, россияне, выезжающие за границу на лечение, должны предъявить документы принимающей медицинской организации, подтверждающие лечение, с указанием времени проведения лечения или иные документы, оформленные Минздравом России.

Граждане РФ, которым необходимо выехать для ухода за больными близкими родственниками (супруги, родители, дети), опекунами и попечителями, должны документально подтвердить степень своего родства и предоставить медицинские документы, подтверждающие состояние здоровья своих близких.

Документы, доказывающие степень родства и право члена семьи на проживание в иностранном государстве либо наличие у него гражданства иностранного государства, потребуют у тех, кто едет за рубеж для воссоединения с семьей.

В свою очередь, пакет документов, подтверждающих факт осуществления трудовой или учебной деятельности, должен быть у тех, кто едет работать за рубеж или на обучение.

При этом во всех указанных случаях (уход за родственниками, следование к месту проживания членов семьи, работа и учеба) речь идет только об однократном выезде за пределы РФ.

ТРУДНОСТИ С ВИЗАМИ И АВИАРЕЙСАМИ

Наблюдатели отмечают, что поток граждан указанных категорий, который последует за границу с указанными целями, будет не велик. «Авиакомпании под эту аудиторию путешественников не будут расширять географию полетов или провозные емкости. Возможно, перевозчикам разрешат выставить в прямую продажу билеты на вывозные рейсы, которые летят «туда» пустыми, и в этом случае их смогут купить как раз те, то едет к семье, на работу или учебу», - говорит один из экспертов.

Затормозит поток и «визовый фактор». Для въезда во многие страны нужно сделать визы, причем специальные: медицинскую, рабочую или учебную. Из-за действующих ограничений во многих регионах РФ, например, визовые центры стран Европы приостановили работу. В этом случае нужно обращаться в консульства европейских государств (а они, как правило, есть только в крупных городах), которые работают в ограниченном режиме, принимая по предварительной записи 10-20 человек в день. «Это серьезная проблема, особенно для тех, кто живет в «глубинке». Ожидание приема в консульстве может быть долгим, к тому же еще надо добраться до Москвы или Санкт-Петербурга», - поясняют участники отрасли.

СНАЧАЛА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК, ПОТОМ – ЗАГРАНИЦА

По мнению экспертов, ожидать открытия границ для массового туризма в июне не стоит. Условием разрешения выездного туризма является перезапуск внутреннего туризма, намеченный на 1 июля.

Об этом говорят и в Минтрансе. По информации представителей ведомства, которых цитирует «Интерфакс», о сроках возобновления международных полетов можно будет говорить позднее, когда станут ясны «предварительные итоги работы транспортной и туристической отрасли по обеспечению безопасной доставки россиян к местам отдыха на территории нашей страны».

Тем не менее, в Кремле подтверждают, что тема восстановления международного авиасообщения «находится на повестке дня». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, по словам которого «точных дат возобновления авиасообщения между РФ и другими странами пока нет».

Как сообщал ранее «Вестник АТОР», в правительстве обсуждают возможность открытия с 15 июля рейсов в 15 стран.