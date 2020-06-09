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Россиянам предрекли потопы из-за дождей

Россиянам предрекли потопы из-за дождейФото: Георгий Зимарев / РИА Новости

В ряде российских регионов ожидаются потопы. Такой прогноз содержится на сайте Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Так, дожди на этой неделе могут затопить низменные участки в шести регионах России, от центральной части страны до Дальнего Востока. Подтопление пониженных участков местности и выход воды на пойму прогнозируются в бассейне реки Енисей Енисейского района Красноярского края, на реке Кеть Верхнекетского района Томской области, на реке Зея в Мазановском, Зейском и Селемджинском районах Амурской области.

Аналогичная ситуация может сложиться на реках Бикин и Уссури в Пожарском и Дальнереченском районах Приморского края, на реке Шексна в Шекснинском районе Вологодской области, на реке Солоница Нерехтинского района Костромской области. В настоящее время в этих местах уровень реки превышает средние значения более чем на полметра.

Кроме того, эксперты предрекли подтопление пойменных участков реки Волга в нижнем бьефе Угличского и Жигулевского водохранилищ в Рыбинском районе Ярославской области, в Самарской области в районе Тольятти и ниже по течению в Самаре, Новокуйбышевске и муниципальных районах Волжский и Кинельский. Отмечается, что на европейской территории страны выпали осадки, сумма которых близка к месячной норме. Увеличение среднесуточного притока на 10-12 процентов может привести к вышеописанной ситуации.

Ранее в Рослесхозе заметили, что в этом году наблюдается раннее наступление пожароопасного сезона. Согласно прогнозам на апрель–октябрь 2020 года, осложнение ситуации с пожарами может возникнуть в Центральном и Приволжском федеральных округах.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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