Российский фильм "Аванпост" покажут в 90 странах, в том числе США и Китае

Лидия Мартынова

. Российский научно-фантастический триллер Егора Баранова "Аванпост" (2019 год) с Петром Федоровым в главной роли покажут в 90 странах, в том числе США и Китае, подтвердили РИА Новости в пресс-службе кинокомпании "Централ партнершип".

Ранее СМИ писали, что студия объявила об этом на виртуальном рынке российского контента Key Buyers Event: Digital edition, в котором принимают участие более 120 отечественных кинокомпаний и закупщиков из 40 стран.

В Китае картину, на английском языке она называется The Blackout, будут транслировать на крупнейшей онлайн-видеоплатформе iQIYI (аналог Netflix), а в США и Канаде – прокатом займется компания Shout! Studios. Триллер также выйдет в Южной Корее, Франции, Германии, Италии, Испании, Турции, Бразилии, на территории бывшей Югославии, Скандинавии и в других странах.

"Аванпост" – один из первых фильмов, который откроет прокат в Японии после пандемии коронавируса. Его выход запланирован на 12 июня.

Действие триллера происходит в постапокалиптическом будущем, когда в живых на планете остается небольшая часть человечества, названная "круг жизни". Большая часть "круга" пришлась на Россию и несколько соседних стран. Разведывательным группам удается выяснить, что за глобальным вымиранием стоит загадочная атака, которую предстоит отразить выжившим.