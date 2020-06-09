Рудковская и Пухляш изобразили Барби и Кена на новом видео

Лидия Мартынова

Продюсер Яна Рудковская опубликовала в инстаграме видео, на котором танцует под "Barbie girl" — хит 1997 года группы Aqua вместе с актером Дмитрием Красиловым, более известным в Сети как Пухляш.





"Современная версия Барби Яны и Пухляша — Кена после карантина. Вроде после первого урока с Димой я уж и не такая и деревянная", — написала Рудковская.

Продюсер изображет известную куклу, а Пухляш ее друга. Вместе они исполняют одинаковые движения и радуются жизни. Их позитивный настрой оценили и пользователи.

"Классная версия", — считает @guchetl.olga.

"Супер, молодцы", — прокомментировала @moshechkova_elena_.

"Это бомба", — присоединилась к обсуждению @ewelina0508.

Дмитрий Красилов получил известность после участия в клипе питерской группы Little big на песню "Uno", с которой музыканты должны были ехать на Евровидение в этом году (конкурс перенесли из-за вспышки коронавируса).

Сейчас обаятельного танцора приглашают в проекты многие знаменитости. Например, недавно Пухляш танцевал с Дмитрием Нагиевым и Полиной Гагариной, а также снялся в новом шоу Анны Седаковой.