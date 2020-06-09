Рудковская и Пухляш изобразили Барби и Кена на новом видео
"Современная версия Барби Яны и Пухляша — Кена после карантина. Вроде после первого урока с Димой я уж и не такая и деревянная", — написала Рудковская.
Продюсер изображет известную куклу, а Пухляш ее друга. Вместе они исполняют одинаковые движения и радуются жизни. Их позитивный настрой оценили и пользователи.
"Классная версия", — считает @guchetl.olga.
"Супер, молодцы", — прокомментировала @moshechkova_elena_.
"Это бомба", — присоединилась к обсуждению @ewelina0508.
Дмитрий Красилов получил известность после участия в клипе питерской группы Little big на песню "Uno", с которой музыканты должны были ехать на Евровидение в этом году (конкурс перенесли из-за вспышки коронавируса).
Сейчас обаятельного танцора приглашают в проекты многие знаменитости. Например, недавно Пухляш танцевал с Дмитрием Нагиевым и Полиной Гагариной, а также снялся в новом шоу Анны Седаковой.