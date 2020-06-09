Санду: Молдавия останется без европейских денег по вине Додона

Влада Некрасова

Европейский союз выставил Молдавии политические условия для получения макрофинансовой помощи, потому что власти не выполняют взятые на себя обязательства по реформам. Такое мнение высказала экс-премьер лидер оппозиционной партии «Действие и солидарность» Майя Санду.

По словам политика, ЕС занял принципиальную позицию после того, как правительство страны возглавил Ион Кику, являющийся креатурой президента и социалистов. В период ее правления (кабмин Санду просуществовал с июня по ноябрь 2019 года), говорит бывший союзник ПСРМ, подобных рамок со стороны партнеров не было, так как они больше доверяли проевропейскому правительству.

«В ситуации, когда изменилось правительство, в ситуации, когда Европейский союз увидел, что нет никакого желания соблюдать демократические принципы, продолжить реформу юстиции, продолжить все реформы, которые мы начали по борьбе с коррупцией, у ЕС есть возможность ввести дополнительные политические условия, если правительство не обязуется реализовать эти реформы. Утверждение этого закона стало условием», — заявила Санду.

Председатель ПДС напомнила, что первый раз политические условия были применены Евросоюзом из-за режима Владимира Плахотнюка (бывший лидер Демпартии находится в розыске за финансовые и политические преступления).

Напомним, 13 января стало известно, что Соединенные Штаты Америки, где скрывается от молдавского правосудия беглый олигарх, ввели против него и членов семьи персональные санкции. Госсекретарь Майк Помпео в официальном заявлении отметил, что Вашингтон осуждает молдавского политика «за действия, поставившие под угрозу независимость демократических институтов РМ».

«Тогда в Брюсселе сказали, что когда у вас есть безответственное управление, у вас также должны быть политические рычаги, чтобы заставить безответственных людей уважать демократические процессы», — заключила Майя Санду.

ИА Newstes сообщало, что вторая часть макрофинансовой помощи, обещанной Европейским союзом Молдавии, может поступить только при выполнении ряда политических условий.

Среди обязательств, которые требуют от Кишинева, значится имплементация закона о регулировании деятельности НПО, отмена возможности получения гражданства через инвестиции и утверждение плана действий по реформе правосудия.

Ранее премьер-министр страны Ион Кику заявил, что власти не поддержат закон о деятельности неправительственных организаций, который «наносит удар по суверенитету и самостоятельности республики». Предлагаемые поправки позволяют НПО поддерживать политические партии и получать финансирование из-за границы. По словам главы правительства, таким образом будет осуществляться «чрезмерное влияние третьих сил на политическую жизнь страны».

Аналогичного мнения придерживается и глава государства. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что не промульгирует закон о неправительственных организациях, превращающий страну в «банановую республику».

«Помните, как в ЕС говорили, что дадут нам 70−80 млн евро? После этого мы узнали, что они пойдут НПО. Мы во что превращаемся, в „банановую республику“, где несколько десятков НПО управляют страной? На таких условиях и денег не надо», — заявил Додон.