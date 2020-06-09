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Секреты ДНК. Кому и зачем нужны наши генетические данные?

Секреты ДНК. Кому и зачем нужны наши генетические данные?
© Фото : пресс-служба МФТИ Ведущие
Алексей
Тимофеевобозреватель радио SputnikВсе выпускиПрезидент Владимир Путин поручил создать Национальную базу генетической информации. Работать над генетическим банком данных будут российское правительство и Национальный исследовательской центр "Курчатовский институт".

Зачем нужен такой банк? Кто и зачем делает генетические паспорта? Насколько защищена информация о наших генах? Можно ли управлять ДНК человека? Можно ли создать биологическое оружие, которое будет воздействовать только на одну нацию? И каковы последствия вмешательства в геном человека? Рассказывает сооснователь и директор по развитию компании Genotek Артем Елмуратов.

02:27 Есть международная база, где хранятся все известные геномы разных организмов. Это хранится в трех точках мира: на базе в США, в Великобритании и в Японии…Это государственные базы данных, насколько я знаю. Самая известная из них - это американская GenBank… И если любой человек захочет узнать, какой геном у особой бабочки, или какой геном у вируса, который вызывает COVID-19, он заходит в GenBank - это портал Национального института здоровья, если я не ошибаюсь - человек вбивает "геном коронавируса", и ему все выложенные учёными геномы будут доступны.


03:50 И первое, о чем можно подумать, что под Национальной базой генетической информации, возможно, имеется ввиду аналог GenBank. То есть, грубо говоря, дублирование информации, чтобы люди не только в американскую, британскую или японскую базу загружали геном, но и в российскую.


04:26 Нужна ли такая база? Очевидного ответа нет. В случае, если мы являемся частью мира, то, наверное, с этим никаких проблем нет. В тот момент, если у России нормальные взаимоотношения с этими странами, с Японией, Америкой и Великобританией, я не вижу здесь проблем. Можно ли допустить, что отношения ухудшатся, и на всякий случай иметь свою базу … ну, здесь надо считать. Это точно займёт определённое количество ресурсов, надо посчитать, насколько это выгодно.

06:08 Но есть второй формат, который как раз будет двигать науку вперед. Локально, правда. Это формат, когда собирается информация о генотипе, в первую очередь россиян, и связывается с клинической картиной. Наиболее яркий аналог - это UK Biobank, то есть биобанк Великобритании. Это проект, в котором 500 тысяч добровольцев были хорошо изучены с точки зрения медицины и с точки зрения генома. В итоге, это огромная база,.. и клиническая картина по каждому человеку…

7:15 Для ученых, которые этим пользуются, это только массив. Это не конкретный "Иванов Иван Иванович", это не конкретный человек. Это человек один, у которого какая-то информация, человек два, у которого какая-то информация. Возможно… скорее всего, у них есть контакты, но… это должно быть максимально засекречено, кто является этим человеком в этой базе.

# Россия
По материалам: ria.ru

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