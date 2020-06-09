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Шапша назвал рост экономики приоритетом на посту главы Калужской области

Шапша назвал рост экономики приоритетом на посту главы Калужской области
Врио главы Калужской области Владислав Шапша назвал своими приоритетами на посту губернатора возвращение к экономическому росту в регионе и достойные доходы населения, сообщило областное правительство.

Во вторник "Единая Россия" заявила о поддержке девяти кандидатов в губернаторы на выборах 2020 года, в том числе кандидатуру Владислава Шапши на пост главы Калужской области.

Шапша поблагодарил коллег за поддержку и назвал ряд задач, которые сегодня стоят перед Калужской областью. Прежде всего, он отметил выход из сложной ситуации, связанной с коронавирусом. "Партия "Единая Россия" уже развернула мощную волонтерскую работу, помогая нуждающимся во время эпидемии. Но надо смотреть в будущее. Сегодня мы обязаны обеспечить людям безопасность, достойные доходы, вернуться к экономическому росту в регионе", - подчеркнул врио губернатора.

Он отметил, что Калужская область всегда была регионом-лидером по привлечению инвестиций и должна стать центром инновационной современной экономики в России. "Регион заслуженно гордится своими достижениями, и мы ставим себе задачу упрочить это лидерство", – сказал Шапша.

# Политика
По материалам: ria.ru

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