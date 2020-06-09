Шапша назвал рост экономики приоритетом на посту главы Калужской области

Лидия Мартынова

Врио главы Калужской области Владислав Шапша назвал своими приоритетами на посту губернатора возвращение к экономическому росту в регионе и достойные доходы населения, сообщило областное правительство.

Во вторник "Единая Россия" заявила о поддержке девяти кандидатов в губернаторы на выборах 2020 года, в том числе кандидатуру Владислава Шапши на пост главы Калужской области.

Шапша поблагодарил коллег за поддержку и назвал ряд задач, которые сегодня стоят перед Калужской областью. Прежде всего, он отметил выход из сложной ситуации, связанной с коронавирусом. "Партия "Единая Россия" уже развернула мощную волонтерскую работу, помогая нуждающимся во время эпидемии. Но надо смотреть в будущее. Сегодня мы обязаны обеспечить людям безопасность, достойные доходы, вернуться к экономическому росту в регионе", - подчеркнул врио губернатора.

Он отметил, что Калужская область всегда была регионом-лидером по привлечению инвестиций и должна стать центром инновационной современной экономики в России. "Регион заслуженно гордится своими достижениями, и мы ставим себе задачу упрочить это лидерство", – сказал Шапша.