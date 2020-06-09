«Шмыгаль был бы рад от него избавиться»: в Раде рассказали, при каких условиях Аваков может уйти в отставку

Анастасия Иванова

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Начавшаяся в Раде кампания за увольнение министра внутренних дел Арсена Авакова потерпит фиаско, если к процессу не подключится президент. Выполнение второго условия тоже обязательно: Владимир Зеленский должен найти равноценную Авакову кандидатуру.

Условия для возможной отставки главы МВД приводит РБК-Украина, ссылаясь на мнение депутатов от «Слуги народа». При этом представители монобольшинства говорят, что премьер Денис Шмыгаль не будет против, если министра-старожила заменят.

«По опыту, политической и психологической подкованности Авакову уступает даже сам премьер. Думаю, он и сам был бы рад от него избавиться», — приводит агентство мнение источника во фракции «СН».

В монобольшинстве признают: альтернативы Авакову не нашли, а потому любые разговоры о смене министра заходят в тупик.

Напомним, фракция «Голос» в Раде инициировала сбор подписей за отставку Авакова. Затем 55 депутатов «Голоса», «ЕС» и «Слуги народа» зарегистрировали проект постановления об увольнении министра внутренних дел.

Зеленский, в свою очередь, в одном из последних интервью дал понять, что отставку Авакова продвигать не будет. По словам президента, Аваков — «мощный министр», и лучшего главы МВД нет.

Фото Арсен Аваков/Facebook

