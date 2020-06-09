Скончался водитель из ДТП с Михаилом Ефремовым

Вадим Карасев

Водитель автомобиля, протараненного джипом Михаила Ефремова, скончался в больнице из-за травм, несовместимых с жизнью. Источник сообщил СМИ, что у пострадавшего в автокатастрофе отказало сердце. Следствием аварии стала большая кровопотеря, в результате чего внутренние органы стали отказывать один за другим.

ДТП с Михаилом Ефремовым произошло в ночь на 9 июня на Смоленской площади в Москве. Анализ крови заслуженного артиста показал, что на момент аварии он был пьян. Впрочем, огромное количество роликов, выложенных очевидцами в Сети, указывает на невменяемость актера. В кадре он много курит и матерится.

ТАСС сообщает, что пострадавшему в ДТП с Михаилом Ефремовым Сергею Захарову было 57 лет. При лобовом столкновении Lada с внедорожником Ефремова Jeep Grand Cherokee мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, открытый перелом бедра.

В своем телеграм-канале Дмитрий Губерниев написал, что вместе с Ефремовым в машине находились актер Иван Стебунов с супругой. Он же сообщает, что Ефремов был отпущен полицией под подписку о невыезде.